Муж королевы Великобритании отойдет от дел

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп решил прекратить принимать участие в публичных мероприятиях. Об этом говорится в сообщении Букингемского дворца в четверг, 4 мая.
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Отмечается, что 95-летний принц прекратит публичную деятельность уже с осени этого года. Герцог Эдинбургский не будет принимать новые приглашения на официальные мероприятия, но по собственному желанию может участвовать в отдельных публичных событиях.
Букингемский дворец отмечает, что королева полностью поддерживает супруга в этом решении.
Герцог Эдинбургский является президентом или входит в руководство более чем 780 различных организаций.
В Букингемском дворце отметили, что он и дальше будет являться их частью, но более не будет активно участвовать в их деятельности.
При этом Елизавета II «продолжит в полной мере осуществлять свои официальные обязанности при поддержке членов королевской семьи».
Отметим, Елизавета II установила рекорд длительности правления королевством.Еще по этой теме