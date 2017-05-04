Муж королевы Великобритании отойдет от дел

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп решил прекратить принимать участие в публичных мероприятиях. Об этом говорится в сообщении Букингемского дворца в четверг, 4 мая.

Отмечается, что 95-летний принц прекратит публичную деятельность уже с осени этого года. Герцог Эдинбургский не будет принимать новые приглашения на официальные мероприятия, но по собственному желанию может участвовать в отдельных публичных событиях.

Букингемский дворец отмечает, что королева полностью поддерживает супруга в этом решении.

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Герцог Эдинбургский является президентом или входит в руководство более чем 780 различных организаций.

В Букингемском дворце отметили, что он и дальше будет являться их частью, но более не будет активно участвовать в их деятельности.

При этом Елизавета II «продолжит в полной мере осуществлять свои официальные обязанности при поддержке членов королевской семьи».

Отметим, Елизавета II установила рекорд длительности правления королевством.

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