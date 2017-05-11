СМИ о встрече Лаврова и Трампа: США злы на Россию

В Белом Доме пришли в «ярость» из-за того, что российское правительство разрешило своему госагентству публиковать фотографии встречи президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Встреча Трампа и Лаврова состоялась вчера в Белом Доме. У Трампа перед этим сообщили, что она будет закрыта для прессы, сославшись на стандартную практику незначительного информационного освещения встреч президента с должностными лицами более низкого ранга.

Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

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«Они нас обманули. В этом вся проблема с русскими – они лгут»,

- сказал представитель администрации Трампа.

Он объяснил, что Белый дом не ожидал того, что Москва распространит снимки со встречи и сам не распространял их, несмотря на то, что официальный фотограф администрации Трампа также присутствовал в Овальном кабинете.

Представитель американской администрации подчеркнул, что были опубликованы лишь фотографии встречи Лаврова и госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Отметим, что фотографии встречи были обнародованы российским агентством ТАСС, а также в соцсетях МИД РФ.

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