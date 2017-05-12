В центре Рима в пятницу, 12 мая, произошел взрыв. По данным телеканала RAI News, в результате никто не пострадал, но официальных данных о жертвах и пострадавших пока нет.

По словам очевидцев, взрывов было два. В полиции телеканалу заявили, что полностью контролируют ситуацию.

В свою очередь информагентство ANSA уточняет, что взрыв произошел у входа в почтовое отделение. В результате поврежден припаркованный рядом автомобиль.

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Причины взрыва еще не установлены, но не исключено, что в действие было приведено взрывное устройство.

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