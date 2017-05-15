Пользователи Twitter и других соцсетей высмеяли президента США Дональда Трампа за его короткий «твит», состоящий из одного слова «We».

Хотя пост был удален почти сразу, люди наперебой стали упражняться в остроумии, придумывая продолжение незаконченной фразы. Начали шутить и по поводу того, что при крайнем минимализме месседжа он получился очень содержательным.

Некоторые пользователи вспомнили песню группы Queen «We Will Rock You», а

кто-то решил дописать пост за главу государства: «Мы нуждаемся в кнопке для редактирования».

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Пользователь под ником Шон Спайсер (так, к слову, зовут пресс-секретаря Трампа) отметил, что «Твит президента говорит сам за себя». В то же время другие пользователи пришли к выводу, что на самом деле президент собирался написать слово «Я», и потому удалил пост так быстро.

Впрочем, многие отметили, что

«твит» Трампа стал самым объединяющим за все время его президентства.

Некоторые даже предложили сделать его хештегом: «Используйте хэштег #We и скажите Трампу, что вы действительно чувствуете», — предлагает подписчик президента.

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