Стало известно, что за «монстра» вынесло на берег в Индонезии

В Индонезии на прошлой неделе на берег выбросило гигантское морское существо. Местные жители были не на шутку напуганы, поскольку впервые видели что-то подобное.
15-метрового «монстра» нашел 37-летний житель острова Асрул Туанакота, который сначала принял тушу за лодку.
Чтобы определить присхождение животного, была проведена лабораторная экспертиза.
Джордж Леонард, главный ученый Общества защиты океана, расказал СМИ, что находка - останки крупной особи ламантина или горбатого кита, пишет британский The Independent.
Из-за газов кит надулся и его стало сложно узнать, уточняет TVNET.
Обычно туши китов тонут в океане, становясь пищей для других обитателей глубин. Live Science пишет, что скорее всего у кита была бактериальная инфекция, в результате чего и образовалось много газов.
Существует версия, что кит умер в теплых водах, таким образом бактерии быстро стали размножаться, из-за чего туша и надулась.
По второй версии, кита мог сбить корабль.