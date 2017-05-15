Стало известно, что за «монстра» вынесло на берег в Индонезии

 

Фото: Скриншот видео

В Индонезии на прошлой неделе на берег выбросило гигантское морское существо. Местные жители были не на шутку напуганы, поскольку впервые видели что-то подобное.

15-метрового «монстра» нашел 37-летний житель острова Асрул Туанакота, который сначала принял тушу за лодку.

Чтобы определить присхождение животного, была проведена лабораторная экспертиза.

Реклама

Джордж Леонард, главный ученый Общества защиты океана, расказал СМИ, что находка - останки крупной особи ламантина или горбатого кита, пишет британский The Independent.

Из-за газов кит надулся и его стало сложно узнать, уточняет TVNET.

Обычно туши китов тонут в океане, становясь пищей для других обитателей глубин. Live Science пишет, что скорее всего у кита была бактериальная инфекция, в результате чего и образовалось много газов.

Существует версия, что кит умер в теплых водах, таким образом бактерии быстро стали размножаться, из-за чего туша и надулась.

По второй версии, кита мог сбить корабль.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Cenu pag., 60000 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 173500 EUR

reklama.vesti.lv

Европол: глобальная хакерская атака на 100 стран беспрецедентна Hi-Tech

Европол: глобальная хакерская атака на 100 стран беспрецедентна

Угадай, на каких авто ездят латвийские политики Hi-Tech

Угадай, на каких авто ездят латвийские политики

Первая леди Украины показала, как делает утреннюю зарядку Wo&Men

Первая леди Украины показала, как делает утреннюю зарядку

Как накажут журналиста, показавшего ягодицы на «Евровидении»? Showbiz

Как накажут журналиста, показавшего ягодицы на «Евровидении»?

Победителем «Евровидения-2017» стал португалец Сальвадор Собрал Showbiz

Победителем «Евровидения-2017» стал португалец Сальвадор Собрал

Зеленый мир

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
SISTĒMU ANALĪTIĶIS/E - IT PR ...
SISTĒMU ANALĪTIĶIS/E - IT PR ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 