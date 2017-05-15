Стало известно, что за «монстра» вынесло на берег в Индонезии

В Индонезии на прошлой неделе на берег выбросило гигантское морское существо. Местные жители были не на шутку напуганы, поскольку впервые видели что-то подобное.

15-метрового «монстра» нашел 37-летний житель острова Асрул Туанакота, который сначала принял тушу за лодку.

Чтобы определить присхождение животного, была проведена лабораторная экспертиза.

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Джордж Леонард, главный ученый Общества защиты океана, расказал СМИ, что находка - останки крупной особи ламантина или горбатого кита, пишет британский The Independent.

Из-за газов кит надулся и его стало сложно узнать, уточняет TVNET.

Обычно туши китов тонут в океане, становясь пищей для других обитателей глубин. Live Science пишет, что скорее всего у кита была бактериальная инфекция, в результате чего и образовалось много газов.

Существует версия, что кит умер в теплых водах, таким образом бактерии быстро стали размножаться, из-за чего туша и надулась.

По второй версии, кита мог сбить корабль.