Украина и Евросоюз подписали соглашение о безвизе

В Страсбурге подписано соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Европейским союзом. Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
«Подписано, запечатано, доставлено: визовая либерализация для Украины! Публикация в официальном журнале ЕС 22 мая, вступит в силу 11 июня», – написал Йозвяк.
signed, sealed, delivered: #Ukraine visa lib! Publication in Eu official journal on 22 May, entry into force 11 June.— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 17 мая 2017 г.
Соглашение подписали президент Украины Петр Порошенко, глава Европейского парламента Антонио Таяни и представитель председательствующей сейчас в Евросоюзе Мальты.
Напомним, 11 мая Совет ЕС поддержал безвиз для Украины на заседании 11 мая. А депутаты Европейского парламента поддержали предоставление ЕС безвизового режима украинцам 6 апреля.Еще по этой теме