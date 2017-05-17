Украина и Евросоюз подписали соглашение о безвизе

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В Страсбурге подписано соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Европейским союзом. Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

«Подписано, запечатано, доставлено: визовая либерализация для Украины! Публикация в официальном журнале ЕС 22 мая, вступит в силу 11 июня», – написал Йозвяк.

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Соглашение подписали президент Украины Петр Порошенко, глава Европейского парламента Антонио Таяни и представитель председательствующей сейчас в Евросоюзе Мальты.

Напомним, 11 мая Совет ЕС поддержал безвиз для Украины на заседании 11 мая. А депутаты Европейского парламента поддержали предоставление ЕС безвизового режима украинцам 6 апреля.

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