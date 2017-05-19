Водитель, наехавший на толпу в Нью-Йорке, заявил, что «слышал голоса»

 

Фото: AP/Scanpix

26-летний водитель, который наехал на толпу пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке, заявил полицейским, что в момент инцидента «слышал голоса» и «ждал смерти». Об этом Associated Press сообщили источники в полиции.

Как говорится в сообщении, мужчина проехал по тротуару три квартала на своем легковом автомобиле Honda Accord 2009 года выпуска, потом выскочил из машины «с дикими глазами», начал кричать и размахивать руками до тех пор, пока не был схвачен полицией.

В результате инцидента погибла 18-летняя туристка из штата Мичиган, еще 22 человека получили ранения, в том числе 13-летняя сестра погибшей. Во время задержания он просил полицейских застрелить его.

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Очевидцы произошедшего сообщили полиции, что автомобиль в момент перед выездом на тротуар на перекрестке между 7 Авеню и 42 улицей, будто потерял управление.

Он несся по тротуару целых три квартала и остановился только на 45-й улице, врезавшись в фонарный столб.

В Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу

Фото: В Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу0

Виновником аварии на Таймс-сквер оказался житель Бронкса Ричард Рохас,бывший военнослужащийВМС США, который уже привлекался к ответственности, в том числе по двум случаям вождения в нетрезвом виде - в 2015 и в 2008 годах в Нью-Йорке.

В полиции также сообщили, что Рохаса задерживали на прошлой неделе за то, что он направил нож на сотрудника нотариальной конторы. Один из полицейских сообщил, что во время прошлого ареста Рохас опасался, что за ним ведется слежка.

Как заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, власти не считают произошедшее терактом. В полиции пояснили, что инцидент расследуется как «несчастный случай».

По словам источников АР в полиции,

Рохас прошел тест на алкогольное опьянение, и результат оказался отрицательным.

Сейчас полиция ожидает результатов теста на наркотики, а также психологической экспертизы. На допросе в полиции задержанный заявил, что курил марихуану перед тем, как сесть за руль.

По данным CNN, из многочисленных раненых, доставленных в городские госпитали, четверо находятся в критическом состоянии, двое - в тяжелом. Среди раненых - трое подростков.


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