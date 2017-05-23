Заблудившиеся коровы устроили променад в торговом комплексе Сургута

Несколько коров накануне забрели в крупный торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Сити Молл» в Сургуте, став настоящими звездами в соцсетях.

На видеозаписи, сделанной одним из посетителей комплекса, запечатлено, как четверо животных идут по крытой парковке ТРЦ, а потом через автоматически открывающиеся двери беспрепятственно проникают на первый этаж здания, где расположены торговые точки.

Как уточнили агентству «Интерфакс» в администрации ТРЦ, коровы несколько минут бродили по территории комплекса, однако затем охрана выгнала их на улицу. «Ни животные, ни торговые точки не пострадали», - сказал собеседник агентства. Кто является владельцем заблудившихся животных, неизвестно.

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По данным местных жителей, коровы нередко гуляют по центру Сургута или вдоль дорог, но ранее попыток попасть в торговый центр они не предпринимали.

Напомним, несколько лет назад корова и бык устроили акт «любви» в магазине канцтоваров в Калининградской области, переломав там мебель и напугав продавца.