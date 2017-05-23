В пригороде Манчестера полиция взорвала бомбу террориста

В рамках расследования теракта на концерте Арианы Гранде полиция произвела контролируемый взрыв в пригороде Манчестера и арестовала еще двух подозреваемых в причастности к организации теракта после концерта Арианы Гранде. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.

Один из них был задержан в том же пригороде Манчестера, а другой - в районе Уолли Рейндж.



«Полиция реализовала ордера на аресты — один в Уолли Рейндж, и один в Фаллоуфилде, где также произвела контролируемый взрыв в рамках расследования ужасающего теракта на Манчестер Арене», — заявили в полиции.

В ночь на 23 мая у входа на стадион «Манчестер Арена», где завершался концерт певицы Арианы Гранде, произошел теракт. Погибли 22 человека, 59 ранены. Среди погибших есть дети. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).

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Ранее британский премьер Тереза Мэй после заседания чрезвычайного комитета COBRA заявила, что исполнитель теракта мог действовать в одиночку, пока неизвестно, были ли у него сообщники. По ее словам, личность смертника уже установлена силовиками. Правда, предупредила она, власти не могут назвать его имя «на данном этапе расследования».