В центре Львова автомобиль въехал в толпу людей у собора

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В центре украинского Львова внедорожник въехал в толпу людей, выходивших из церкви. Погибла женщина, сообщает региональный ресурс Zaхid.net. Это не теракт, по предварительной версии, водитель не справился с управлением.

ЧП произошло на Соборной площади - в сотнях метров от исторического и туристического центра города, куда на выходные съезжается множество отдыхающих со всей страны, а также из Польши. Около 11:00, когда люди выходили со службы в соборе святого Андрея Первозванного, в людей въехал автомобиль Toyota Land Cruiser. Машина перевернулась на бок.

Автомобиль задавил двух женщин: одна умерла, вторую забрала скорая помощь.

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Пресс-секретарь областного управления полиции Светлана Добровольская рассказала, что

водитель внедорожника - 49-летний житель Львова - присутствовал на службе в соборе.

После этого он вышел, сел в автомобиль, но не справился с управлением. Внедорожник проехал по тротуару около 15 метров.

Вместе с водителем в автомобиле была его жена, они не пострадали.

Полиция собирается провести техническую экспертизу автомобиля. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

Подобные происшествия привлекают особое внимание ввиду того, что террористы в разных городах Европы воспользовались автомобилями при осуществлении атак. Наиболее кровавый теракт произошел в Ницце летом 2016: там убийца на грузовике задавил более 80 человек. Последний по времени - теракт в Лондоне в начале июня, жертвами которого стали восемь человек.

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