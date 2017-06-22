На Украине женщину впервые оштрафовали за ношение георгиевской ленты

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: COVI/Scanpix

На Украине 22 июня, как и во многих других странах, вспоминают начало Второй мировой войны, отмечая День скорби и чествования памяти жертв войны. Памятные мероприятия проходят во многих городах. Не обошлось и без происшествий.

Так, в Днепре полиция составила административный протокол на женщину, явившуюся на массовое мероприятие с георгиевской лентой. Ей выписали штраф, сообщает «112 Украина».

«На месте события полицейские составили административный протокол по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты)», - приводит телеканал сообщение пресс-службы областной полиции. Сумму штрафа в полиции не уточняют. Отмечается, что ленту у женщины изъяли.

Реклама

По данным ТАСС, это первый штраф, выписанный на Украине за ношение георгиевской ленты. Соответствующий закон - о запрете «производства и пропаганды» георгиевской (гвардейской) ленты был принят Верховной Радой 16 мая и вступил в силу 15 июня.

Документ предусматривает штрафы от 850 до 2550 гривен (29 - 88 евро) за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты либо ее изображение. Повторное нарушение в течение года влечет за собой увеличение этой суммы - от 2,5 тыс. до 5,1 тыс. гривен. Кроме того, возможен административный арест до 15 суток.

Запрет, штрафы и наказания не коснутся участников Второй мировой войны, у которых есть награды, юбилейные медали и другие отличия.

Кроме того, георгиевскую ленту можно безнаказанно использовать в экспозициях музеев, библиотечных фондах, произведениях искусства, в научной деятельности и на оригиналах боевых знамен.

Лента из чередующихся полос черного и оранжевого цветов появилась в Российской империи, она украшала Георгиевский крест - высшую награду для солдат и унтер-офицеров за храбрость и заслуги на поле боя. Во времена советской власти она появилась в колодке ордена Славы, полные кавалеры которого были приравнены к Героям Советского Союза. Георгиевская лента также присутствует в медалях «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Еще по этой теме
Верховная Рада запретила на Украине георгиевскую ленточку

Верховная Рада запретила на Украине георгиевскую ленточку

Военнослужащий Сил обороны Эстонии позировал 9 мая в форме с георгиевской лентой

Военнослужащий Сил обороны Эстонии позировал 9 мая в форме с георгиевской лентой

На Украине вступил в силу закон о запрете георгиевской ленточки

На Украине вступил в силу закон о запрете георгиевской ленточки


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Birzgales pag., 20000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 595000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

Известную модель и блогера убил прибор для взбивания сливок Wo&Men

Известную модель и блогера убил прибор для взбивания сливок

Чем удивить гостей на Лиго? Wo&Men

Чем удивить гостей на Лиго?

Сняла очки, и ах! Джоли удивила «застывшим» от ботокса лицом Wo&Men

Сняла очки, и ах! Джоли удивила «застывшим» от ботокса лицом

ФОТО: 18-летняя внучка Владимира Высоцкого восхищает красотой Showbiz

ФОТО: 18-летняя внучка Владимира Высоцкого восхищает красотой

Стало известно, что случилось с новорожденной двойней Бейонсе Showbiz

Стало известно, что случилось с новорожденной двойней Бейонсе

Украина

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
JAUNĀKO ZĪMOLU SPECIĀLISTI/-U
JAUNĀKO ZĪMOLU SPECIĀLISTI/-U
INŽENIERIS/-E
INŽENIERIS/-E
ENGINEER
ENGINEER
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 