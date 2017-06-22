На Украине женщину впервые оштрафовали за ношение георгиевской ленты

На Украине 22 июня, как и во многих других странах, вспоминают начало Второй мировой войны, отмечая День скорби и чествования памяти жертв войны. Памятные мероприятия проходят во многих городах. Не обошлось и без происшествий.

Так, в Днепре полиция составила административный протокол на женщину, явившуюся на массовое мероприятие с георгиевской лентой. Ей выписали штраф, сообщает «112 Украина».

«На месте события полицейские составили административный протокол по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты)», - приводит телеканал сообщение пресс-службы областной полиции. Сумму штрафа в полиции не уточняют. Отмечается, что ленту у женщины изъяли.

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По данным ТАСС, это первый штраф, выписанный на Украине за ношение георгиевской ленты. Соответствующий закон - о запрете «производства и пропаганды» георгиевской (гвардейской) ленты был принят Верховной Радой 16 мая и вступил в силу 15 июня.

Документ предусматривает штрафы от 850 до 2550 гривен (29 - 88 евро) за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты либо ее изображение. Повторное нарушение в течение года влечет за собой увеличение этой суммы - от 2,5 тыс. до 5,1 тыс. гривен. Кроме того, возможен административный арест до 15 суток.

Запрет, штрафы и наказания не коснутся участников Второй мировой войны, у которых есть награды, юбилейные медали и другие отличия.

Кроме того, георгиевскую ленту можно безнаказанно использовать в экспозициях музеев, библиотечных фондах, произведениях искусства, в научной деятельности и на оригиналах боевых знамен.

Лента из чередующихся полос черного и оранжевого цветов появилась в Российской империи, она украшала Георгиевский крест - высшую награду для солдат и унтер-офицеров за храбрость и заслуги на поле боя. Во времена советской власти она появилась в колодке ордена Славы, полные кавалеры которого были приравнены к Героям Советского Союза. Георгиевская лента также присутствует в медалях «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

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