Москва о сносе памятников СССР в Польше: Тяжелое оскорбление

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Закон о сносе в Польше советских памятников является «прямым нарушением» международно-правовых обязательств, согласно которым польские власти должны охранять и защищать все подобные объекты. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве считают, что этот вопрос имеет еще и «морально-нравственное измерение». При этом польские власти «хорошо понимают, насколько тяжелое оскорбление они наносят российскому народу и народам стран, в прошлом входивших в состав СССР».

«Тем не менее, в Варшаве сознательно идут на эту возмутительную провокацию. Разумеется, она не останется без последствий», – заверили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Как сообщал Корреспондент.net, 17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал закон о сносе советских памятников. Ожидается, что монументы демонтируют в течение года после вступления закона в силу. Всего на территории Польши насчитывается почти 50 таких объектов.

При этом сносу не подлежат монументы, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, а также памятники, не выставленные на всеобщее обозрение, или демонстрируемые в научных целях или как произведения искусства. Также под запретом снос объектов, внесенных в реестр памятников архитектуры.

Напомним, соответствующие поправки к закону проголосовали Сейм и Сенат Польши в июне.


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