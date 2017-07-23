Трамп напомнил о праве президента на помилование

 

Фото: EPA/Scanpix

Американский лидер Дональд Трамп напомнил о праве президента на помилование после ряда утечек разведывательной информации в СМИ. Об этом политик написал в Twitter.

«Хотя все и согласны, что президент США обладает правом на помилование, зачем думать об этом, когда единственным большим преступлением являются утечки против нас. Фальшивые новости», - написал президент США.

Как отмечает Reuters, твит Трампа о помиловании увеличил вероятность того, что он воспользуется этим правом, если расследование о связях его администрации с Россией пойдет не по тому пути, по которому он хочет.

Реклама

Агентство считает, что такой комментарий президента последовал в ответ на материал Washington Post о том, что юристы команды Трампа ранее изучили полномочия президента в случае необходимости помилования его помощников, членов семьи и его самого.

Накануне Трамп назвал другую статью WP, в которой говорилось о содержании разговоров российского посла в США Сергея Кисляка и американского генпрокурора Джеффа Сешнса, «утечкой разведывательной информации».

Кроме того, президент США обвинил газету New York Times в попытках сорвать операцию, целью которой являлось убийство главы террористической организации «Исламское государство» Абу Али аль-Багдади.

Еще по этой теме
Юристы Трампа проверят проверяющих Трампа юристов

Юристы Трампа проверят проверяющих Трампа юристов

Трамп ввел в состав флота новейший авианосец

Трамп ввел в состав флота новейший авианосец

Глава коммуникаций Белого дома удалил старые твиты с критикой Трампа

Глава коммуникаций Белого дома удалил старые твиты с критикой Трампа


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Rīga, 58000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 87000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

Фанатка Кардашян удалила 4 ребра и закачала в попу 2 л жира Wo&Men

Фанатка Кардашян удалила 4 ребра и закачала в попу 2 л жира

ВИДЕО: Президент Латвии спел знаменитую песню Раймонда Паулса Showbiz

ВИДЕО: Президент Латвии спел знаменитую песню Раймонда Паулса

Немецкие автоконцерны подозревают в сговоре Hi-Tech

Немецкие автоконцерны подозревают в сговоре

В новом электрокаре Nissan Leaf совместят газ и тормоз Hi-Tech

В новом электрокаре Nissan Leaf совместят газ и тормоз

Что осталось за кулисами пресс-конференции «Рандеву» Showbiz

Что осталось за кулисами пресс-конференции «Рандеву»

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
TĪKLA SPECIĀLISTS
TĪKLA SPECIĀLISTS
IEPIRKUMU VADĪTĀJS
IEPIRKUMU VADĪTĀJS
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
http://alkoutlet.lv

Темы

 