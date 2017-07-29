Саакашвили: Порошенко ударил ножом в спину

Михаил Саакашвили
 

Михаил Саакашвили. Фото: AP/Scanpix

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью «Би-би-си» заявил, что вернется на Украину при первой возможности, несмотря на то, что Киев лишил его украинского гражданства.

«Я вернусь в Украину, потому что будет мобилизация людей... Думаю, конечно, какие-то преграды мне это создает, что я на дистанции, но есть много технических средств связи», — отметил он.

Саакашвили пояснил, что как только борьба внутри Украины будет разрастаться, то он «приедет и будет ее активной частью».

Реклама

«Конечно, это был трусливый акт президента Порошенко, просто обычный удар в спину ножом. Тут юридические формулировки, по-моему, абсолютно не имеют никакого значения», — подчеркнул экс-глава Одесской области.

26 июля государственная миграционная служба Украины заявила, что Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства на основании ложных данных, указанных в анкете.

Сам Саакашвили сказал, что Порошенко принял решение лишить его гражданства «украдкой», пока его не было в стране. В настоящее время Саакашвили находится в США.

Некоторые политики подвергли критике такое решение главы украинского государства. Адвокат Саакашвили заявил, что будет обжаловать решение в апелляционном суде.

Еще по этой теме
Саакашвили лишили украинского гражданства

Саакашвили лишили украинского гражданства

Саакашвили заявил, что властям Украины не удастся лишить его гражданства

Саакашвили заявил, что властям Украины не удастся лишить его гражданства

Евродепутат предложил дать Саакашвили паспорт негражданина Латвии

Евродепутат предложил дать Саакашвили паспорт негражданина Латвии


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Baloži, 54600 EUR
Квартира
Квартира, Baltezers, 495000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 140000 EUR

reklama.vesti.lv

Facebook сообщил о резком скачке прибыли Hi-Tech

Facebook сообщил о резком скачке прибыли

Максим Фадеев посмеялся над лишним весом известной певицы Showbiz

Максим Фадеев посмеялся над лишним весом известной певицы

Звездные гости «Рандеву» о Лайме, о фестивале и Юрмале Showbiz

Звездные гости «Рандеву» о Лайме, о фестивале и Юрмале

Купальник - сойти с ума! Соблазнительной модели нечего скрывать Wo&Men

Купальник - сойти с ума! Соблазнительной модели нечего скрывать

Ежедневная аудитория WhatsApp превысила миллиард человек Hi-Tech

Ежедневная аудитория WhatsApp превысила миллиард человек

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS
SALES ENGINEER
SALES ENGINEER
http://alkoutlet.lv

Темы

 