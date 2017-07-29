Саакашвили: Порошенко ударил ножом в спину

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью «Би-би-си» заявил, что вернется на Украину при первой возможности, несмотря на то, что Киев лишил его украинского гражданства.

«Я вернусь в Украину, потому что будет мобилизация людей... Думаю, конечно, какие-то преграды мне это создает, что я на дистанции, но есть много технических средств связи», — отметил он.

Саакашвили пояснил, что как только борьба внутри Украины будет разрастаться, то он «приедет и будет ее активной частью».

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«Конечно, это был трусливый акт президента Порошенко, просто обычный удар в спину ножом. Тут юридические формулировки, по-моему, абсолютно не имеют никакого значения», — подчеркнул экс-глава Одесской области.

26 июля государственная миграционная служба Украины заявила, что Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства на основании ложных данных, указанных в анкете.

Сам Саакашвили сказал, что Порошенко принял решение лишить его гражданства «украдкой», пока его не было в стране. В настоящее время Саакашвили находится в США.

Некоторые политики подвергли критике такое решение главы украинского государства. Адвокат Саакашвили заявил, что будет обжаловать решение в апелляционном суде.

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