СМИ: Кремль с помощью фейковых новостей устраивал митинги в США

Россия пыталась повлиять на политику в США не только с помощью фейковых новостей, но и реальными действиями. Об этом говорится в статье The Daily Beast.

«Фейковые сообщества в Facebook использовались «фабрикой троллей» Евгения Пригожина для того, чтобы создавать страницы мероприятий, призывающие выйти на политические митинги. Таким образом в соцсети была создана страничка митинга против иммигрантов и мусульман в Айдахо в августе 2016 года», - пишет издание.

Ранее администрация Facebook признала, что с фейковых аккаунтов из России было закуплено около 3 тысяч рекламных сообщений с политическим контентом. По приблизительным подсчетам, такие сообщения могли увидеть не менее 23 млн человек. Предполагается, что за 3 тысячи сообщений было заплачено $100 тыс. По данным проекта The Bell, эти аккаунты и сообщества связаны с Агентством интернет-исследований Евгения Пригожина.

Большая часть этих сообщений позже была удалена, но Daily Beast удалось обнаружить в кэше поисковиков некоторые их них, в том числе объявление о проведении в городе Твин-Фолс (штат Айдахо) митинга против мусульман. Город был известен тем, что там при Бараке Обаме принимали беженцев.

Издание отмечает, что СМИ, поддерживающие Дональда Трампа, активно подхватили эту тему.