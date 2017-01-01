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Во Франции мужчина напал с молотком на женщин

Korrespondent.net
Фото: CHRISTOPHE ENA / TT NYHETSBYRÅN

Во французском городе Шалон-сюр-Сонна мужчина с молотком и криками «Аллах Акбар» бросался на женщин. Как сообщают местные власти, инцидент произошел в пятницу, 15 сентября, передает Reuters.

Злоумышленник бросался с молотком на людей в парке, при этом выкрикивал «Аллах Акбар» - выражение, которое кричат исламисты во время терактов.

В результате две женщины получили травмы, с которыми их отвезли в больницу. По словам врачей, их жизням ничего не угрожае

т.

Вместе с тем, преступнику удалось скрыться, полиция сейчас проводит розыскные мероприятия.

Местная прокуратура рассматривает инцидент как возможный террористический акт. Не исключено, что у нападавшего могут быть психические отклонения.

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