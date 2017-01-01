Во Франции мужчина напал с молотком на женщин

Во французском городе Шалон-сюр-Сонна мужчина с молотком и криками «Аллах Акбар» бросался на женщин. Как сообщают местные власти, инцидент произошел в пятницу, 15 сентября, передает Reuters.
Злоумышленник бросался с молотком на людей в парке, при этом выкрикивал «Аллах Акбар» - выражение, которое кричат исламисты во время терактов.
В результате две женщины получили травмы, с которыми их отвезли в больницу. По словам врачей, их жизням ничего не угрожае
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Вместе с тем, преступнику удалось скрыться, полиция сейчас проводит розыскные мероприятия.
Местная прокуратура рассматривает инцидент как возможный террористический акт. Не исключено, что у нападавшего могут быть психические отклонения.