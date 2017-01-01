Новая волна «телефонного терроризма» затронула восемь тысяч москвичей

Из-за ложных звонков об угрозах взрыва 16 сентября из общественных мест в общей сложности было эвакуировано около восьми тысяч человек. Источник «Интерфакса» рассказал, что в течение дня сотрудникам правоохранительных органов пришлось проверить около 40 анонимных сообщений о минировании. Их пик пришелся на вечер субботы.

«В настоящий момент известно, что все сообщения об угрозе взрыва, поступившие в субботу, оказались ложными», - уточнил собеседник агентства.

ТАСС передает, что в числе «заминированных» объектов были кинотеатр «Звездный» и Ярославский вокзал. «Оба объекта проверены кинологами с собаками. Угроза ложная. И вокзал, и кинотеатр в настоящее время работают в штатном режиме», - сообщил представитель экстренных служб.

Сообщения об угрозе взрыва в субботу вечером также поступили из двух столичных клубов - Icon и Red. Из них были эвакуированы полторы тысячи человек, угроза взрыва там также не подтвердилась. Сейчас клубы работают в обычном режиме.

В СМИ обсуждаются несколько различных версий происходящего. По одной из них, к «телефонному терроризму» причастны украинские хакеры, по другой - исламские боевики. Некоторые эксперты, впрочем, не исключают, что волна эвакуаций могла быть организована и российскими властями.

Шквал анонимных звонков о якобы заложенных бомбах продолжается в столице уже несколько дней. В четверг из-за угрозы взрыва эвакуировали Центральный детский магазин на Лубянке, а также кинотеатр в торговом центре «Золотой Вавилон» на проспекте Мира и кинотеатр «Люксор». Днем ранее в полицию поступило около 120 звонков с угрозами, было эвакуировано, по разным данным, от 50 тысяч до 100 тысяч человек. Проверялись учебные заведения, торговые центры, вокзалы, гостиницы и другие общественные места.

Отметим, что в субботу сообщения о "минировании" массово получали и полицейские в Тюмени. Там были эвакуированы ТЦ "Фаворит", "Галерея "Вояж", "Колумб", "Континент", "Рентал" и "Яркий Сибиряк". В пресс-службе местного управления МВД заявили, что на данный момент ситуацию не комментируют.

В Казани накануне «заложили бомбы» в девяти торговых центрах и гостинице. Один из представителей эвакуированного ТЦ «Кольцо» при этом отметил, что на объекте происходят учения экстренных служб: там работают полиция, пожарные, сотрудники «скорой». Источник добавил, что эвакуированы и гостиницы.