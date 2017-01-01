Самолет столкнулся с двумя благородными оленями в США

В американском штате Орегон самолет столкнулся с двумя оленями-вапити. Об этом сообщает издание The Oregonian.

Первый вапити выскочил на взлетно-посадочную полосу аэродрома в парке Нехалем-Бэй, когда на нее садился двухместный одномоторный самолет Van's Aircraft RV-8.

Пилот попытался избежать столкновения и направил самолет вверх, но не успел набрать достаточную высоту и задел животное пропеллером и шасси. После этого навстречу самолету выбежал еще один вапити и ударился о левое крыло.

Оба оленя погибли. Пилот и его пассажир не пострадали, но самолет получил значительные повреждения.

Вапити — распространенный в Северной Америке подвид благородного оленя. Вес взрослой особи составляет около 220-330 килограммов.