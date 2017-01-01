Три эстонских бизнесмена объявлены в России в розыск за мошенничество

Полиция Выборгского района Санкт-Петербурга объявила в розыск граждан Эстонии Игоря Израэляна, Дениса Вястрика и Игоря Клещенка, которых подозревают в мошенничестве в сфере долевого строительства.

Как следует из полицейской ориентировки, упомянутые лица, действуя от имени строительной компании «Тареал», обязались построить жилые дома в Ломоновском районе Ленинградской области. Они взяли у потенциальных жильцов деньги, но недвижимость так и не была возведена в обозначенные сроки, пишет портал новостей вещания rus.err.

По данным российских властей, речь идет о хищении средств. Прокуратура Ломоносовской области ранее сообщала, что речь идет о сумме в 36 млн рублей или более 500 000 евро.

В настоящее время жилой комплекс «Ванино» достраивает другая компания.