Топ-менеджмент Twitter вызвали на допрос из-за российской пропаганды

Комитет по разведке Сената США вызвал руководство компании Twitter на допрос по делу о вмешательстве России в выборы президента США осенью 2016 года. Об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на сообщение компании.

Представители Twitter проведут встречу с сотрудниками комитета по разведке Сената США на следующей неделе.

Следователи изучают распространение Россией фейковых новостей и пропаганды в социальных сетях в ходе выборов американского президента.

Ранее стало известно, что бывший руководитель предвыборного штаба президента США Пол Манафорт предлагал близкому к Кремлю олигарху Олегу Дерипаске информировать его о ходе президентской кампании в Штатах.