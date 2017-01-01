LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт Евробаскет-2017 За рубежом Культура Афиша Погода

Топ-менеджмент Twitter вызвали на допрос из-за российской пропаганды

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Комитет по разведке Сената США вызвал руководство компании Twitter на допрос по делу о вмешательстве России в выборы президента США осенью 2016 года. Об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на сообщение компании.

Представители Twitter проведут встречу с сотрудниками комитета по разведке Сената США на следующей неделе.

Следователи изучают распространение Россией фейковых новостей и пропаганды в социальных сетях в ходе выборов американского президента.

Ранее стало известно, что бывший руководитель предвыборного штаба президента США Пол Манафорт предлагал близкому к Кремлю олигарху Олегу Дерипаске информировать его о ходе президентской кампании в Штатах.

Twitter США
0 Комментарии