Народный депутат Украины Надежда Савченко попала в ДТП недалеко от Николаева. Об этом депутат написала во вторник, 26 сентября, у себя в Facebook.

По ее словам, сегодня утром она ехала вместе со своей сестрой Верой и помощницей Проторченко Татьяной по трассе Н14. Их автомобиль въехал в яму «глубиной до капота», в результате чего, женщины находящиеся в машине, травмировались.

«Мой помощник от удара получила травму головы с глубоким рассечением, а я – ушиб грудной клетки и шейного позвонка. Не помогли даже ремни безопасности», - написала Савченко.

По словам депутата, трасса находится в ужасном состоянии.

«Задаю вопрос премьер-министру Гройсману. Где те дороги, которые вы ремонтируете, что показывают по телевизору? На Марсе? А по всей Украине когда начнете дороги чинить? Особенно те, которые являются артериями экономики Украины?», - обратилась нардеп к главе правительства Украины.