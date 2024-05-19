Галерея В Таллинне открылся первый pop-up магазин латвийского бренда MÁDARA

16 мая латвийская косметическая компания MÁDARA открыла свой первый pop-up магазин в Таллинне в современном музее Fotografiska. Магазин будет открыт до 2 июня, сообщает Limon.ee.
Во временном магазине представлена самая продаваемая линейка косметики бренда, в которой представлены продукты, не только питающие кожу, но и ухаживающие за ней.
Компания MÁDARA известна не только своей высококачественной продукцией, но и необычным маркетинговым подходом. Например, в недавней кампании бренда приняли участие пять артистов современного танца из Латвии, Франции, Германии и Нидерландов.