Навальный рассекретил виллу телеведущего Соловьева в Италии

«Наводим наш прожектор на Владимира Соловьева. О его имуществе написано и сказано очень много, ничего супернового мы не открываем, но зато впервые все показываем и прилагаем документы», - отмечает оппозиционер в описании к ролику.

Так, по его словам, состояние Соловьева, который до начала цензуры на российском телевидении считался третьесортным ведущим, ФБК оценивает в миллиард рублей (более $17 млн).

Как сообщается,

в данном случае речь идет лишь о тех средствах, которые Соловьев не может скрыть, и которые подтверждается документально.

При этом среди недвижимости Соловьева есть не только три квартиры в Москве от 160 до 450 квадратных метров, купленные благодаря связям в мэрии по заниженным ценам, и дом на 1046 метров в дачном поселке Переделкино в Московской области, а также самая настоящая итальянская вилла на озере Комо.