В Германии задержали предполагаемого вымогателя, отравлявшего детское питание

Полиция Германии задержала подозреваемого в отравлении детского питания в магазине Фридрихсхафена с целью шантажа ведущих торговых сетей страны. Тот требовал 10 млн евро.

DW сообщает, что в районе Тюбингена полиция задержала подозреваемого, приметы которого совпадают с чертами мужчины на фотороботе, распространенного в ходе расследования дела. На фотороботе подозреваемому около 50 лет. Это мужчина спортивного телосложения, одет в темную куртку и светлую шапку. На снимке видно, что он носит очки, но в полиции полагали, что это - часть его маскировки.

Подозреваемого допрашивают.

В середине сентября неизвестный вымогатель отправил руководству ведущих торговых сетей ФРГ, включая Aldi, Lidl, Edeka, Rewe, Rossman и DM, послание с требованием выкупа. По данным газеты Bild, в письме была указана сумма 10 млн евро.

В четверг был подтвержден первый случай отравления: в супермаркете Фридрихсхафена нашли баночки с детским питанием, в которое был подмешан этиленгликоль. Если эта токсичная жидкость попадет в организм человека, она может привести к необратимым изменениям и даже летальному исходу.

Отравленная продукция поступила в торговую сеть 23 сентября, но, как заверила полиция, никто из покупателей еще не успел приобрести ее.

Злоумышленник угрожал добавить этиленгликоль еще к 20 наименованиям продукции, предназначенной для продажи не только в магазинах Германии, но и за пределами страны.