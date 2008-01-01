Министр транспорта Литвы: возможностей избежать штрафа Еврокомиссии не было

Литовский министр транспорта Рокас Масюлис уверяет, что у приступившего к работе в конце прошлого года правительства не было времени и возможностей избежать назначенного Еврокомиссией штрафа литовской железнодорожной компании «Lietuvos gelezinkeliai» (LG) в размере 28 млн евро.

«Это дело уже давно должно было закончиться, оно продолжалось с 2008 года, так что у нынешнего правительства действительно не было ни времени, ни возможностей разрешить его», - сказал Масюлис журналистам после заседания Кабинета министров в среду.

На вопрос, могло ли решение Еврокомиссии быть другим, если бы Литва разделила виды деятельности LG (на инфраструктуру и грузоперевозки), министр ответил, что не стоит дискутировать о том, «что было бы, если было бы».

«В контексте этого дела мы не рассматривали возможность разделения предприятия на части, потому что в Европе имеется множество предприятий, которые действуют по такому принципу», - сказал Масюлис.

Штраф он назвал последствием «неразумной и агрессивной» политики бывшего руководства железных дорог.

Вице-министр транспорта Ричардас Дягутис ранее заявил, что принятое в 2008 году решение о закрытии ж/д ветки в Реньге из-за ее аварийного состояния было логичным и объективным, так как есть еще две ж/д ветки из Литвы в Латвию. По его словам, восстановление этого участка ж/д путей - это «вопрос дальнейшей дискуссии».