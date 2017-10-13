Малайзийцы требуют выдать эстонского экс-премьера за секс-домогательства

О скандале, в центр которого попал бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас, написали и малайзийские СМИ. Читатели в комментариях к публикациям требуют выдать эстонского политика и хвалят эстонцев за честность.

Издание Malaysia Chronicle пишет, что

поведение Рыйваса было диким, а эстонские мужчины оставили крайне плохое впечатление,

сообщает портал Postimees.ee.

О случившемся пишет и издание Free Malaysia Today, которое отмечает, что в итоге Рыйвас извинился за свое поведение. Издание Malaysia Kini добавляет, что скандал стоил Рыйвасу места вице-спикера парламента.

Читатели в комментариях к статьям призывают пострадавших женщин дать показания, чтобы полиция смогла начать расследование в связи с сексуальными домогательствами.

«Я сомневаюсь, что у делегатов из Эстонии полная неприкосновенность. Если будет собрано достаточно доказательств, что сексуальные домогательства имели место, то можно будет потребовать выдать виновников», - написал один из комментаторов.

При этом комментаторы хвалят эстонцев за то, что они не стали пытаться замять историю, а публично принесли извинения.

Estonian trade team accused of ‘improper conduct’ in KL

Как уже писал Русский TVNET, в конце сентября делегация, возглавляемая бывшим премьер-министром и нынешним вице-спикером Рийгикогу Таави Рыйвасом и состоящая из эстонских бизнесменов, посетила Малайзию и Сингапур, где на организованной вечеринке некоторые ее представители вели себя «не самым лучшим образом».

Обвинения в сексуальных домогательствах связаны с вечеринкой, организованной 21 сентября, где присутствовали некоторые члены делегации и проживающие в Малайзии эстонцы.

Отметим, что Рыйвас принес извинения как от себя лично, так и от всей делегации. «Приносим извинения всем, у кого присутствие на вечеринке вызвало негативные эмоции. Также прошу прощения у своей жены и детей, которых вся эта ситуация ранила», - признал политик.