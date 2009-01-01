Чтобы получить данные о нагрузке самолета, авиакомпания Finnair будет взвешивать пассажиров - пиут иностранные СМИ.

Изучение веса пассажиров стартует в начале ноября 2017 года. Авиакомпания планирует собрать информацию примерно о 100-150 пассажирах и их багаже. Отмечается, что взвешивание будет добровольным. В компании уточнили, что информацию о весе смогут узнать только сами пассажиры, а итоговая информация в базе данных будет анонимной.

Сейчас авиакомпания руководствуется данными Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) от 2009 года. По данным агентства, средний вес мужчины с багажом составляет 88 кг, женщины — 70 кг, а ребенка в возрасте до 12 лет — около 35 кг.

По статистическим данным за 2012 год, средний вес финского мужчины составляет 85,5 кг, а женщины — 70,4 кг, уточняет издание.