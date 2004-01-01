Путин: я сделаю все, что от меня зависит. Россия, Украина, ДНР, ЛНР: «всех на всех»

В среду, 29 ноября, в Минске состоялся очередной раунд переговоров Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине, в ходе которого стороны подтвердили готовность осуществить обмен пленными «всех на всех» на основе уже утвержденных списков. Не исключено, что это произойдет уже до Нового года.

«Продолжится работа по согласованию в кратчайшие сроки процедуры и даты обмена. Мы исходим из стремления произвести этот обмен до новогодних и рождественских праздников. Это важное решение, которое является одним из ключевых этапов последовательного решения конфликта в соответствии с минскими соглашениями», - заявил полномочный представитель РФ в Контактной группе Борис Грызлов (цитата по «Интерфаксу»).

При этом он подчеркнул, что российская делегация жестко указала на недопустимость проведенных ВС Украины захватов территорий и выдвижения на новые позиции в «серой зоне» на линии соприкосновения, «что полностью противоречит соглашению о прекращении огня».

Он также отметил, что Украина отказывается от публикации приказов об ответственности за нарушение режима прекращения огня и о дисциплинарных мерах в случае нарушения соответствующего режима. «Это необходимо сделать во избежание инцидентов, результатом которых становится гибель людей. При этом ДНР и ЛНР соответствующие документы опубликовали уже более двух месяцев назад», - отметил он.

Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя киевской стороны в Контактной группе Леонида Кучмы, в свою очередь, также подчеркнула, что «трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтвердила готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми лицами на основе уже утвержденных списков и согласовать в кратчайшие сроки процедуру и дату обмена, исходя из стремления выполнить этот обмен к новогодним и рождественским праздникам».

«Ситуация безопасности вызывает беспокойство. СММ ОБСЕ систематически фиксирует обстрелы объектов инфраструктуры, в частности донецкой фильтровальной станции, что может привести к гуманитарной и экологической катастрофам. Обстрелы в районе Станицы Луганской области со стороны Орлоя не позволяют развести силы и средства на этом участке», - отметила Олифер на своей странице в Facebook.

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в гуманитарной подгруппе Дарья Морозова по итогам состоявшейся в Минске встречи тем временем подчеркнула, что обмен, о котором договариваются в настоящее время стороны,

не завершит полностью процесс освобождения удерживаемых лиц.

«У нас еще остаются люди, которых украинская сторона не подтверждает. И мы будем работать над их возвращением. Проведение первого этапа станет шагом к выполнению шестого пункта комплекса мер, который предусматривает обмен «всех на всех«. Представители ДНР являются приверженцами минских соглашений, поскольку именно полная их реализация способствует воссоединению семей и установлению мира на земле Донбасса», - заявила Морозова (цитата по ТАСС).

Она также отметила полную готовность ДНР к проведению первого этапа обмена, подчеркнув, что обмен должен пройти как можно быстрее, до Нового года. «Надеюсь, украинской стороне хватит времени, чтобы уладить все юридические аспекты и не затягивать возвращение удерживаемых лиц», - добавила Морозова.

По ее словам, готовность ДНР и ЛНР к проведению долгожданного обмена отметил и представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук, который признал, что именно Украина тормозит процесс. «Ведь в зоне ответственности украинской стороны находится процессуальное очищение наших ребят... Часть лиц уже осуждены и отбывают наказания, у других все еще идет судебное разбирательство, остальные находятся под следствием», - пояснила Морозова.

16 ноября глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий после телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в которых также принимал участие лидер ДНР Александр Захарченко,поручил руководителю рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольге Кобцевой подготовить обмен пленными с Украиной.

Незадолго до этого Медведчук, чью дочь президент РФ крестил в 2004 году в Казанском соборе, сообщил Путину, что Украина готова освободить свыше 300 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, а Киев, в свою очередь, ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. Путин ответил:

«Я сделаю все, что от меня зависит,

переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики. Надеюсь, то, что вы предлагали, будет реализовано, и как можно быстрее».



