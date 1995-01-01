Раскрыто убийство на вечеринке китайской студентки, которую нашли голой с кляпом во рту

Следователи Санкт-Петербурга выяснили обстоятельства смерти молодой гражданки КНР, обнаженное тело которой нашли в одной из квартир. Во рту у погибшей был кляп. Выяснилось, что расправе предшествовала студенческая вечеринка, а предполагаемым убийцей

В настоящий момент решается вопрос об аресте 23-летнего подозреваемого и предъявлении ему обвинения, сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ Северной столицы России.

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в убийстве молодой девушки

Преступление было совершено в квартире дома N48/1 на Наличной улице в Василеостровском районе Петербурга. Когда вечером 30 ноября на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, они обнаружили в жилище тело студентки 1995 года рождения, являющейся гражданкой КНР.

Учащаяся педагогического университета имени Герцена

лежала голой на кровати, ее руки были связаны, а в рот был вставлен кляп, приклеенный к голове скотчем

, пишет «Фонтанка».

На месте происшествия находились еще двое студентов КНР обоего пола. Их госпитализировали с тяжелым отравлением. Предположительно, пострадавшие принимали наркотики.

В Петербурге нашли мертвую голую китаянку с кляпом во рту

11 декабря 2017 года 23-летний студент-первокурсник Университета аэрокосмического приборостроения, придя в сознание, дал признательные показания. Китаец пояснил, что в ходе ссоры задушил потерпевшую подушкой. Затем иностранец, опасаясь уголовной ответственности, предпринял попытку самоубийства. Для этого он «принял большую дозу лекарственного препарата», сообщили в СК РФ. Также он дал несколько таблеток данного лекарства второй студентке, которая якобы жаловалась на состояние здоровья.

Студенту инкриминируют ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).