Британия: Перезагрузка отношений с Россией пока невозможна

Великобритания считает невозможным перезагрузку отношений с Россией, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Об этом заявил глава британского МИД Борис Джонсон в интервью польскому агентству PAP.

«Мы все помним трагическую историю с Хиллари Клинтон и ее кнопкой для перезагрузки отношений с Россией. Я не верю, что это возможно на этом этапе. Нельзя продолжать отношения, делая вид, что ничего не произошло», - подчеркнул Джонсон.

Он отметил, что Британия никогда не избегала вопроса введения санкций в отношении Кремля. Кроме того, министр заверил, что Лондон останется «твердым в защите основополагающих принципов» в украинском вопросе.