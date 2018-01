Водитель под наркотиками въехал во второй этаж поликлиники

Автомобиль на высокой скорости ехал по дороге, но врезался в отбойник. От удара машину подбросило и откинуло к зданию стоматологической клиники.

Сидевший за рулем водитель и пассажир получили легкие травмы и были госпитализированы. При этом водитель признался, что употреблял наркотики.

Car goes airborne, crashes into 2nd-floor dental office in Santa Ana https://t.co/8v5SLzv3MG pic.twitter.com/hCyHEQR6zZ— Los Angeles Times (@latimes) January 14, 2018