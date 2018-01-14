Водитель под наркотиками въехал во второй этаж поликлиники

В американском городе Санта-Ана водитель автомобиля въехал во второй этаж здания стоматологической клиники. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает издание Los Angeles Times.

Автомобиль на высокой скорости ехал по дороге, но врезался в отбойник. От удара машину подбросило и откинуло к зданию стоматологической клиники.

Сидевший за рулем водитель и пассажир получили легкие травмы и были госпитализированы. При этом водитель признался, что употреблял наркотики.

Car goes airborne, crashes into 2nd-floor dental office in Santa Ana https://t.co/8v5SLzv3MG pic.twitter.com/hCyHEQR6zZ— Los Angeles Times (@latimes) January 14, 2018

Для извлечения машины из здания были вызваны работники пожарной охраны.

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