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Саакашвили просит помощи у Евросоюза и Меркель

Korrespondent.net
Михаил Саакашвили | Фото: EVGENIY MALOLETKA / TT NYHETSBYRÅN

Лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили просит поддержки у Евросоюза и канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет газета Bild.

«В кафе в Киеве на меня напали мужчины в масках, они похитили меня, угрожали мне и вывезли меня на частном самолете в Польшу. За этой акцией стоит коррумпированный украинский президент Петр Порошенко», − заявил в понедельник, 12 февраля, Саакашвили.

«Если ЕС и в частности Ангела Меркель ничего не предпримут, то Украина придет к краху. Порошенко разрушает эту страну и хочет избавиться от меня, так как я обличаю коррупцию», − добавил политик.

Ранее Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Украину законным способом.

Напомним, 12 февраля политик был задержан в Киеве и доставлен на самолете в Варшаву. Саакашвили приняли на территории Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному Национальной миграционной службой Украины.

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