Bloomberg: в госпитали Минобороны доставили раненных в Сирии российских наемников

В то время как Кремль не подтверждает гибель россиян во время авиаудара международной коалиции во главе с США по правительственным силам в Сирии 7 февраля, все новые сообщения об участии российских наемников в атаке появляются в СМИ. Часть раненых бойцов уже находятся в госпиталях Минобороны РФ, утверждает Bloomberg.

Получившие ранения российские наемники были доставлены в военные больницы в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает агентство со ссылкой на два источника, знакомых с пострадавшими.

Отметим, что заведующий отделением хирургии ЦВКГ им. А. А. Вишневского Алексей Колтунов в беседе с РБК отказался от комментариев на эту тему. Так же поступил и начальник неотложного отделения главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко Артур Керимов. Издание отправило запрос в Минобороны и департамент здравоохранения Москвы.

Накануне Bloomberg сообщил о гибели около 200 россиян во время неудачного штурма сирийскими правительственными войсками базы,

удерживаемой проамериканскими силами в провинции Дейр-эз-Зор. По словам одного из источников агентства, число жертв все еще растет, поскольку некоторые умирают от полученных ранений.

В среду, 14 февраля, в ходе общения с журналистами пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову в связи с появившейся в СМИ информацией о гибели россиян в результате обстрела коалиционными силами в Сирии задали вопрос о том, «в каком статусе эти люди проходят для Кремля, когда они воюют в Сирии».

«Мы в Кремле не обладаем детальной информацией, которая бы позволяла делать какие-то выводы. Нельзя исключать, что на территории Сирии могут находиться граждане РФ. Они не относятся к Вооруженным силам РФ», - объяснил Песков.

Днем ранее Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о россиянах, погибших в Сирии 7 февраля. Он также рекомендовал обращаться за комментариями в Минобороны РФ.

Накануне американский телеканал CNN опубликовал видео авиаударов международной антитеррористической коалиции во главе с США по позициям проправительственных сил Башара Асада в сирийском районе Дейр-эз-Зор.

Бывший «министр обороны» ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) со ссылкой на свой «надежный источник» ранее сообщал, что всеми погибшими под обстрелом (около 100 человек) были россияне, а вовсе не сирийские военные, как утверждают в Минобороны РФ.

"Официальных российских военных в зоне ударов, нанесенных США, действительно нет (возможно, "уже нет"). Однако под видом сирийцев, потери которых оцениваются аж в 100 человек убитых, ударам американской авиации подверглись два тактических подразделения "ЧВК Вагнера", - подчеркивал он.

О том, что счет погибших россиян под обстрелом 7 февраля идет на десятки, рассказал атаман Балтийского отдельного казачьего округа Максим Буга, знакомый с одним из погибших - казаком Владимиром Логиновым.