Путина уже спросили о планах снова возглавить Россию в 2030-м

Переизбравшийся на новый срок президент России Владимир Путин в беседе с журналистами заявил, что намерен произвести изменения в составе правительства после инаугурации. Отвечая на вопрос о том, планирует ли он вернуться на пост президента в 2030 году, Путин улыбаясь заявил, что не собирается «сидеть здесь до ста лет».

По словам главы государства, в ближайшее время он намерен продумать, какие конкретно перестановки в правительстве должны произойти. «Все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок», - пояснил Путин (цитата по «Интерфаксу»). Инаугурация, напомним, состоится в мае.

Отвечая на вопрос о том, не собирается ли он проводить какую-либо конституционную реформу, которая могла бы быть связана с перераспределением полномочий между ветвями власти, президент заявил, что подобных планов у него в настоящий момент нет.

Как отмечает ТАСС, один из журналистов поинтересовался у Путина, готов ли он продолжить руководить страной после 2030 года. «То, что вы говорите, немного смешно. Давайте посчитаем. Я что, до ста лет буду здесь сидеть? Нет!» - подчеркнул глава России.