Цукерберга вызвали для показаний в парламент Британии

Руководителя компании Facebook Inc. призывают отчитаться перед британскими парламентариями из-за скандала вокруг Cambridge Analytica, сотрудничавшей со штабом Трампа.

Руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг вызван дать показания перед британскими парламентариями в связи с возможным попаданием данных 50 млн пользователей соцсети в распоряжение компании Cambridge Analytica, связанной с предвыборным штабом Дональда Трампа.

«Комитет неоднократно спрашивал Facebook, каким образом компании получают и хранят данные пользователей ее сайта, и, в частности, о том, не собиралась ли эта информация без их разрешения. Сотрудники Вашей (компании) постоянно преуменьшали этот риск и вводили комитет в заблуждение», - подчеркнул Коллинз.

По его словам, «пришло время выслушать» позицию руководства корпорации в связи с «катастрофическим провалом» Facebook, допущенным в этой области.

Цукербергу предписано дать ответ на запрос до понедельника, 26 марта.