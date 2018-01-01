США выделят $250 млн на борьбу с российским влиянием

В проекте бюджета США на 2018 финансовый год отмечается, что эти средства также пойдут на «программы по укреплению демократии в России».

Конгресс США планирует выделить 250 миллионов долларов на противостояние российскому влиянию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект бюджета страны на 2018 финансовый год.

«Не менее 250 млн долларов следует выделить на работу фонда по противостоянию российскому влиянию… и программы по укреплению возможностей правоохранительных органов и сил безопасности в Европе и Евразии, а также на укрепление сотрудничества в области безопасности между этими странами и США и НАТО», – говорится в документе.

В тексте уточняется, что эти средства также пойдут на «программы по укреплению демократии в России».