Киевский суд арестовал Надежду Савченко без права внесения залога

Шевченковский районный суд Киева санкционировал арест до 20 мая без права внесения залога Надежды Савченко. Накануне народный депутат Верховной Рады была задержана по подозрению в подготовке государственного переворота на Украине.

Как передает «112 Украина», председательствующий судья Евгений Сидоров зачитывал решение около часа. При этом он постановил, что задержание Савченко 22 марта было незаконным.

«Необходимо применить к ней меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Для Савченко следует выбрать максимальный срок содержания под стражей 60 суток, поскольку, несмотря на указанный объем проведенных следственных и процессуальных действий, сложность продления не позволяет завершить досудебное расследование в более короткий срок», - заявил в ходе судебного заседания прокурор.

По его словам, если Савченко осталась бы на свободе, она смогла бы повлиять на свидетелей, использовать статус депутата для неявки в суд, продолжить совершать преступления, а также выехать за пределы Украины.

При этом сторона защиты настаивала на том, что задержание Савченко было незаконным, а все перечисленные прокурором риски являются необоснованными. Тем не менее, суд встал на сторону гособвинения.