Беженец из Ирака приговорен к высшей мере за теракт в Лондоне

18-летний выходец из Ирака Ахмед Хасан может рассчитывать на досрочное освобождение только после 34 лет заключения. При теракте в метро Лондона в сентябре 2017 года пострадали 30 человек.

Беженец из Ирака Ахмед Хасан приговорен в Великобритании к пожизненному заключению за совершение теракта в лондонском метро. Такое решение принял Центральный уголовный суд в Лондоне в пятницу, 23 марта. По словам судьи, обвиняемый при помощи самодельной бомбы хотел убить как можно больше людей.

Хасан был признан виновным неделю назад и теперь может рассчитывать на досрочное освобождение лишь после 34 лет заключения. На суде 18-летний выходец из Ирака заявил, что не хотел, чтобы кто-то пострадал и объяснил свои действия тем, что «был в состоянии стресса» и «страдал от скуки». Он также рассказал, что в Ираке его похитили боевики «Исламского государства» и якобы заставили пройти обучение в своем лагере.

Хасан жил у приемных родителей и учился в колледже недалеко от Лондона. 15 сентября 2017 года в лондонском метро на станции «Парсонс-Грин» взорвалась часть бомбы, которую, по версии следствия, он подложил. Сообщается, что взрывное устройство было начинено 2,2 кг колюще-режущих предметов. В результате 30 человек получили ожоги лица и тела, все были госпитализированы. Инцидент признан терактом. Ответственность за него взяла на себя, не предъявив доказательств, террористическая группировка «Исламское государство».