Пентагон раскрыл «истинную цель» отравления Скрипаля

Россия отравила бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, чтобы внести раскол в единство НАТО. Такое мнение выразил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает Associated Press.

«Русские делают то, что, по их мнению, можно опровергнуть. Таким образом они пытаются сломить единство НАТО, — сказал глава Пентагона. — Россия выбрала путь соперничества, вплоть до безответственной деятельности».

Ранее 28 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что

альянс на треть сократит число сотрудников российского постоянного представительства в связи с делом Скрипаля — с 30 до 20 человек.

«Наши действия отражают серьезные озабоченности по поводу безопасности, выраженные всеми союзниками, и являются частью скоординированных международных усилий по реагированию на поведение России», — отметил он.

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери. Великобритания обвинила в отравлении нервно-паралитическим веществом Москву и выслала 23 российских дипломатов. Позже о решении выслать представителей России заявили другие государства Европы, США, Канада и Австралия. Москва отвергает все обвинения и пообещала Западу ответить на высылку своих дипломатов.