В Германии столкнулись два поезда, есть жертвы

В результате происшествия с грузовым и пассажирским составами погибли машинист и одна из пассажирок регионального поезда.

В округе Швабия федеральной земли Бавария товарный поезд столкнулся с пассажирским составом. Столкновение произошло вечером 7 мая поблизости от вокзала города Айхах, сообщает Augsburger-allgemeine.

Отмечается, что в результате происшествия погибли машинист регионального состава и одна из пассажирок. Еще не менее 14 пассажиров получили ранения, среди них один в тяжелом состоянии.

На место аварии прибыли прибыли пожарные, полицейские и спасатели. Причина инцидента выясняется.