Трамп встретился с вице-премьером Китая

Президент США Дональд Трамп обсудил с вице-премьером госсовета Китая Лю Хэ вопросы торгово-экономических отношений между двумя странами. Переговоры состоялись в Вашингтоне, 17 мая, сообщает Белый дом.

«Сегодня представители администрации начали серию встреч с делегацией правительства Китая в рамках текущих торговых дискуссий. Официальные лица США сообщили о четкой цели президента в отношении справедливых торговых отношений с Китаем», − отметили в администрации американского лидера. Трамп добавил, что для обеих стран крайне важно сохранять хорошие отношения сотрудничества в торгово-экономической сфере.

«Обе страны сохраняют хорошую тенденцию экономического развития, обладают огромным рыночным потенциалом, располагают широкими возможностями для сотрудничества в экономике и торговле», − подчеркнул американский президент.

Ожидается, что на встрече в пятницу, 18 мая, с американской стороны примут участие министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

По данным СМИ, Китай, в частности, требует от США не вводить объявленные Трампом санкции, отозвать жалобы на Китай в ВТО по демпинговым ценам, прекратить расследование в отношении краж интеллектуальной собственности.

Напомним, 23 марта в Штатах начали действовать ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%.

В Китае заявили, что новые ввозные тарифы США нарушают международные правила. В ответ на действия Вашингтона Пекин ввел пошлины на 128 американских товаров.