Глава Starbucks сообщил об отставке. Теперь в президенты?

Отмечается, что официально он покинет пост 26 июня. Его место займет Майрон Ульман, бывший глава американской сети универмагов JC Penney.

На фоне новостей об отставке Шульца появились слухи о его политических планах. Как полагают некоторые СМИ, бизнесмен, который поддерживал Барака Обаму и Хиллари Клинтон, может иметь собственные президентские амбиции.

«Я думаю о большом спектре открывающихся передо мной возможностей − от благотворительности до государственной службы, но я пока далек от того, чтобы знать, что готовит для меня будущее», − заявил Шульц.

Отметим, 64-летний Шульц пришел в Starbucks в 1982 году и превратил компанию в один из самых известных мировых брендов. Под его руководством сеть возросла от 11 кафе в Сиэтле до более чем 28 тысяч в 77 странах мира.