Германия хочет принять спасенных у берегов Италии беженцев

Германия согласна принять 50 спасенных у берегов Италии накануне беженцев. Об этом в воскресенье, 15 июля, заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт. По его словам, решение Берлина обусловлено «проходящими обсуждениями о более интенсивном двустороннем сотрудничестве в области предоставления убежища».

Накануне итальянское судно и корабль европейской пограничной службы Frontex приняли на борт более 400 мигрантов с обнаруженного у итальянского острова Линоза деревянного судна с беженцами из Ливии. По мнению главы МВД Италии Маттео Сальвини, мигрантов необходимо направить на Мальту или вернуть на родину.

В тот же день председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте предложил распределить 450 спасенных в Средиземном море беженцев по странам ЕС. В своем письме к главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, председателю Европейского совета Дональду Туску и главам правительств других стран Евросоюза Конте подчеркнул важность применения принципов, выработанных на саммите ЕС по беженцам, который состоялся в Брюсселе 28-29 июня.

Франция и Мальта согласились принять по 50 мигрантов, заявил председатель Совета министров Италии позднее в субботу. В свою очередь, премьер-министр Чехии жестко раскритиковал предложение итальянской стороны.