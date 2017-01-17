Ольга Бузова проводит ночи со звездой Comedy Club

 

Фото: instagram.com

Телеведущая не успевает даже поспать. По словам молодой девушки, в темное время суток она встречается с Антоном Лирником в театре. Поклонники считают, что Ольга перегружает себя, и ей стоит больше отдыхать.

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Звезда «Дома-2» Ольга Бузова активно готовится к премьере нового спектакля. Телеведущая появится в одной из ролей в постановке «Мужчина нарасхват». Партнерами Ольги стали другие артисты, запомнившиеся по проектам канала ТНТ: Антон Лирник, Евгений Никишин и Сергей Писаренко.

Бузова показала в своем микроблоге, что накануне она встретилась с резидентом Comedy Сlub, чтобы отрепетировать одну из сцен. «Другого времени, кроме ночного, у нас нет», - отметила звезда.

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Поклонники телеведущей встревожились, так как девушка мало спит и почти не отдыхает, ведь буквально за несколько часов до этого Ольга ставила с хореографами новый номер на песню «Привыкаю», который скоро покажет на сцене СК «Олимпийский».

«Бедная Оленька, вы отдыхайте почаще, нельзя же так!», «Олечка, ты вообще спишь? Ты везде и всюду успеваешь, молодец!», «А когда ты спишь?», «Откуда столько сил?» - удивлялись фолловеры Бузовой.

К слову, некоторые пользователи социальной сети выразили недовольство тем, что Ольга появится в этом спектакле. Ранее главную женскую роль играла Мария Горбань, запомнившаяся по сериалу «Кухня». Поклонники ее таланта были удивлены, что девушку убрали из состава. «СтарХит» связался с коллегами Горбань по постановке, и они объяснили, что были не в курсе замены.

«Я сам узнал об этом недавно, подробнее сказать не могу…У нас с Машей прекрасные отношения. Думаю, речь идет о втором составе постановки», - отметил Евагений Никишин.

Исполнительница главной роли Мария Горбань призналась, что была шокирована, когда узнала о замене. По ее словам, все произошло очень внезапно. «Вот так бывает в нашей профессии… Узнаю от поклонников, что больше не играю в спектакле, которому посвятила полтора года жизни – творчества, гастролей, рекламы. Жаль, что это происходит за спиной. Ужасно неприятно. Но что могу сказать… Хорошего зрителя вам, друзья! Всем мира», – отреагировала на перестановки режиссера актриса.

В спектакле «Мужчина нарасхват» главная героиня Мария находит обеспеченного мужчину, который может легко оплачивать все ее потребности. Но чуть позднее она узнает, что он женат. Чтобы жестоко отомстить ему, Мария решает рассказать его жене обо всем, что между ними было.

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