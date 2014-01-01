Бывший сосед Джастина Бибера требует арестовать певца

Бывший сосед Джастина Бибера требует ареста популярного певца за прогул судебного заседания. Ранее Джеффри Шварц подал на Бибера в суд за то, что тот закидал его дом яйцами, сообщают американские СМИ.

Инцидент произошел еще в январе 2014 году, однако судебное решение было вынесено только сейчас. Однако вместо того, чтобы явиться на заседание с рассмотрением вердикта суда, Бибер попался прогуливающимся в Нью-Йорке со своей подружкой Хейли Болдуин.

Джеффри Шварц потребовал суд Лос-Анджелеса арестовать поп-звезду за прогул заседания. Бывший сосед также требует, чтобы Бибер платил ему 1000 долларов за каждый день, который он не является на встречу.

Встреча с адвокатами, которая была запланирована на минувшей неделе, стала уже пятой, на которую не явился Бибер в течение последних двух лет.

Представители Бибера сообщили СМИ, что предлагали Шварцу свои даты встречи, однако его адвокаты не шли им навстречу.

Бибер уже призывался к ответственности за забрасывание дома Шварца яйцами — музыкант выплатил компенсацию в размере 80 тыс. долларов. Однако Шварц на этом не успокоился и в 2015 году подал новую жалобу, требуя 25 тыс. долларов за «моральный ущерб и вред, связанные с болью, страданием и эмоциональными переживаниями, которые его семья пережила из-за действий Бибера».

Как отметил мужчина, Бибер часто выкрикивал антисемитские лозунги, а также терроризировал соседей громкими вечеринками и агрессивной ездой. Из-за всего этого члены семьи Шварца, по его словам, страдали язвой желудка, головными болями и бессонницей.