Родившая в 72 года индианка рассказала о последствиях поздней беременности

 

Фото: скриншот видео

Жительница индийского города Амритсар, которая впервые стала матерью в 72 года, рассказала о проблемах со здоровьем, от которых начала страдать после беременности. Об этом пишет Daily Mail.

Далджиндер Каур (Daljinder Kaur) родила первенца в апреле 2016 года.

С тех пор женщина страдает от повышенного давления, слабых суставов и быстро устает. Врачи прописали ей лекарства и посоветовали придерживаться диеты.

Индианка перестала кормить сына Армаана грудью через три месяца после его рождения, потому что у нее закончилось молоко. Несмотря на небольшой вес малыша, медики рассчитывают, что со временем ребенок его наберет. Отмечается, что младенец научился ползать.

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Пожилой женщине удалось забеременеть после того, как она в течение двух лет проходила курс экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Ее 80-летний супруг Мохиндер Сингх Гилл (Mohinder Singh Gill) стал биологическим отцом ребенка.

Родившая в 72 года индианка рассказала о последствиях поздней беременности

Известно, что Каур повторила достижение Раджо Деви Лохан (Rajo Devi Lohan). В ноябре 2008 года она стала самой пожилой женщиной в мире, которая забеременела с помощью процедуры ЭКО.

Лохан, которой на тот момент было 70 лет, чуть не умерла из-за осложнений, вызванных родами.

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