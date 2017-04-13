В наши дни мало кто может представить себе обустройство «кабинета задумчивости» без знаменитого приспособления из белого фарфора на одной ноге. Этот предмет на протяжении столетий пережил эволюцию, приведшую к появлению таких изделий, которые, кажется, можно даже взять с собой и в космическое путешествие, где использовать их будет так же удобно, как и на земле.

Известно, что еще в доисторических цивилизациях наши далекие предки использовали для своих нужд специальные глиняные горшки и вазы, которые были достаточно легкими и удобными, чтобы носить их с собой. В Древнем Риме были организованы платные общественные туалеты, от чего, кстати, и родилась известная всем поговорка «деньги не пахнут». Приближение к средневековому городу путники сначала определяли на запах и только потом – на вид, поскольку туалеты с водяными смывами в те времена были большой редкостью и содержимое отхожих мест «доставлялось» за пределы города сточными водами.

Исторические летописи относят изобретение туалета к 1596 году, когда сэр Джон Харрингтон установил во дворце своей крестной матери – королевы Елизаветы I – устройство: первый унитаз, в котором продукты жизнедеятельности смывались водой в яму для отходов. В свою очередь, патент на изобретение унитаза, конструкция которого включала в себя заслонку под горшком и систему ополаскивания, в 1775 году получил Александр Куминг из Лондона. Но унитазом в том виде, который знаком нам сегодня, с сиденьем и бачком для воды, мы обязаны англичанину Томасу Крепперу, карьера которого начиналась с сантехника. Важное место в мировой сантехнической истории Томас Креппер занял еще и благодаря тому, что он изобрел механизм дозированной и экономичной подачи воды из бачка. Вскоре после этого производство сантехники начало развиваться в других странах. Появились различные модели унитазов, писсуаров, биде. До XX века унитаз стал абсолютно обычным предметом в каждой туалетной комнате.























































Aizvērt Эволюция унитаза: от глиняных кувшинов до «космических машин» Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto







Сегодня унитазы установлены практически в каждом жилище (хотя, как недавно выяснили европейские статистики, около 16% жителей Латвии до сих пор посещают унаследованные от предков «домики с сердечками»). Нередко этот предмет ежедневного использования оказывается объектом весьма любопытных метаморфоз и даже статусным символом.

Владимир Чубарь, представитель салона Decorum центра интерьера и деликатесов mc2, составил TOP-10 самых интересных и современных моделей унитазов, который наверняка будет полезен и для любителей передовых технологий, и для почитателей утонченной эстетики и известных брендов.

Фото: пресс-фото

1. Для любителей высоких технологий

Унитаз Neorest AC (производитель – Tomo, Япония) представляет собой полностью автоматизированное устройство, начиная с открытия крышки и заканчивая сливом воды. Изделие с широчайшим спектром возможностей – ультрафиолетовой дезинфекцией, функцией биде, сушкой, уникальным покрытием из диоксида циркония и озоновой водой для дополнительной дезинфиции. Названная именем вихря «торнадо», система двойного смыва (dual-flush) свидетельствует о реальной силе, скрытой в вашем туалете. Все функции могут регулироваться также с пульта управления. К сожалению, этот унитаз в космос еще не летает, но в будущем все возможно.

Фото: пресс-фото

2. Для настоящих монархов и мечтающих о троне

Унитаз Dagobert, изготавливаемый из твердых пород дерева и напоминающий монарший трон, назван в честь короля франков Дагоберта. Об этом он напоминает своему счастливому владельцу каждый раз при поднятии крышки классической детской песенкой «Le Bon Roi Dagobert», в которой рассказывается история о Дагоберте, его привычке опаздывать и надевать штаны наизнанку. А на унитазе Babydago, возможно, Дагоберт сиживал в детстве? К системе слива (бачку) присоединены внушительная цепь и колокольчик, который, после того, как дела сделаны, громко оповещает о том, что в королевстве все в порядке. Присядьте на этот унитаз и почувствуйте себя в средневековом замке (производитель - Herbeau, Франция).

Фото: пресс-фото

3. Для городских фермеров

Название унитаза Cow (ArtCream, Италия), или «корова» по-русски, говорит само за себя. Подойдет тем, кто мечтает о жизни в сельской местности. Унитаз (вместе с биде) прочно стоит на своих четырех ногах, но пока не гуляет и не ест траву. Его цвет можно выбрать в соответствии с собственными представлениями о том, как должна выглядеть корова: белая, бурая, пестрая или, может быть, совершенно черная?

Фото: пресс-фото

4. Для больших и серьезных хозяев

Унитаз Starck BIG (Duravit, Германия) создан всемирно известным дизайнером Филиппом Старком (Philippe Starck). Это – прибор для тех, кто считает себя больше, шире и «круче» среднестатистических размеров. О чем мы говорим? О размерах унитаза или о чем-то еще – тут уж каждый решает сам.

Фото: пресс-фото

5. Скульптуры от лучших мастеров

Тем, кому нравится скульптура и, вообще, все естественное, определенно по сердцу придется унитаз, названный по имени легендарного итальянского художника – Michelangelo (Petracers, Италия). Изготовленный из натурального камня, он буквально вытесан из цельной породы, что под силу сделать только настоящему скульптору. Он словно создан для прекрасных интерьеров с позолоченными ручками, декоративными зеркалами и так далее.

Фото: пресс-фото

6. Подлинная имперская классика

Унитазы Crapper’s WC (Thomas Crapper & Co, Великобритания) – это настоящая имперская классика во всей своей красе. Иначе и быть не может, ведь их создают на фабрике, гордо носящей имя «крестного отца» унитаза – Томаса Креппера. Именно в этих цехах он начал работать в 1861 году, чтобы стать позднее всемирно известным владельцем большого количества сантехнических патентов. Из множества «детищ» Креппера наибольшую славу и признание получили унитазы с функцией смывания, которыми в 1880-х годах были оборудованы «удобства» Виндзорского и Букингемского дворцов, Вестминстерского аббатства и т.д.

Дизайн такого унитаза – это настоящая old school: поверхность сидения – из натурального дерева, бочок для воды – из тяжеловесного металла с аутентичными усилителями и пр. Королева Елизавета установке таких приборов, несомненно, была счастлива.

Фото: пресс-фото

7. Искусство – в каждый дом!

Этот унитаз предназначен для истинных ценителей искусства. Золото, серебро, змеиная кожа, печать – все это используется при изготовлении унитазов, представленных более чем в 30 различных вариантах и способных удовлетворить самые изысканные вкусы. Модель Charme (Ceramica Globo, Италия) бесподобна: унитаз и биде покрыты золотом (21,07 карата) и декорами, которые, в зависимости от освещения, выглядят по-разному. Создатель этого, без преувеличения, произведения искусства сотрудничает со всемирно известным производителем сантехники компанией Gerberit, которая выпускает высококачественные системы сбора и слива воды.

Фото: пресс-фото

8. Присядем на скамейку?

G-Full (Hatria, Италия) – это унитаз и биде, расположенные на единой раме и к тому же скрытые от посторонних глаз. В самом деле, почему бы не замаскировать сантехнические устройства изысканной дизайнерской скамьей (кстати, достаточно прочной и вполне пригодной для того, чтобы на нее присесть), чтобы расширить функциональность туалетной комнаты? При поднятии скамьи взору и возможностям использования по прямому назначению открываются оба прибора. Материал скамьи можно выбрать по своему вкусу: она может быть выполнена из керамики или, что более привычно для парка или террасы, из дерева.

Фото: пресс-фото

9. В стиле своего Bentley

Этот унитаз идеально подойдет тем, кто и в туалетной комнате предпочитает не расставаться со своим Bentley. Коллекция Bentley (Kerasan, Италия) создана опытным дизайнером Марком Садлером (Marc Sadler), который представил совершенно новый, подчеркнуто декоративный, концепт оборудования для ванных комнат: стильная керамика, панели из дерева и образцовый стиль. Холодный блеск керамики контрастирует с теплотой дерева, создавая не только практичный, но и эстетически совершенный продукт для настоящих любителей luxury с изысканным вкусом и чувством стиля.

Фото: пресс-фото

10. Будущее уже сегодня

Этот унитаз Il Bagno Alessi непременно придется по душе почитателям футуризма и оригинальных форм. Он создан на заводе Laufen (Швейцария) со 120-летней историей. Его автор – знаменитый итальянский дизайнер Стефано Джованнони (Stefano Giovannoni). Плавные формы создают ощущение, что сантехника буквально вырастает из пола или стены туалета и помещение представляет собой единое целое. Другими словами: да здравствует естественность во всем!