Просто мама! Лопес с двойняшками попали в кадр на прогулке в Нью-Йорке

Как известно, у популярной американской актрисы и певицы, а по совместительству еще и продюсера и модельера Дженнифер Лопес растут двойняшки - сын Макс (Максимиллиан Дэвид) и дочь Эмми (Эмми Мэрибел), которые родились 22 февраля 2008 года. Не трудно подсчитать, что на сегодняшний день детям знаменитости уже исполнилось 9 лет.
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На днях Джей Ло с сыном и дочерью попали в объектив папарацци на улице Нью-Йорка.
Такие семейные кадры из жизни, на которых знаменитости выглядят естественно и непринужденно, всегда вызывают самые нежные чувства,
согласитесь. Вот такая просто мама! И милые детки...
Фото: Splash/Vida Press
Звездная мама как-то призналась, что хотела бы еще парочку малышей, но пока она счастлива с Максом и Эмми, а еще рада тому, что их отец, Марк Энтони, разделяет с ней воспитание детей.
«Мы всегда остаемся чем-то важным друг для друга, тем более что в наших детях я вижу частичку и его, и себя»,
— призналась Джей Ло в интервью изданию People.
Фото из Instagram:
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