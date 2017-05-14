Просто мама! Лопес с двойняшками попали в кадр на прогулке в Нью-Йорке

Дженнифер Лопес в Нью-Йорке
 

Дженнифер Лопес в Нью-Йорке. Фото: Splash/Vida Press

Как известно, у популярной американской актрисы и певицы, а по совместительству еще и продюсера и модельера Дженнифер Лопес растут двойняшки - сын Макс (Максимиллиан Дэвид) и дочь Эмми (Эмми Мэрибел), которые родились 22 февраля 2008 года. Не трудно подсчитать, что на сегодняшний день детям знаменитости уже исполнилось 9 лет.

Еще по этой теме

На днях Джей Ло с сыном и дочерью попали в объектив папарацци на улице Нью-Йорка.

Такие семейные кадры из жизни, на которых знаменитости выглядят естественно и непринужденно, всегда вызывают самые нежные чувства,

согласитесь. Вот такая просто мама! И милые детки...

Фото: Splash/Vida Press

Реклама

Звездная мама как-то призналась, что хотела бы еще парочку малышей, но пока она счастлива с Максом и Эмми, а еще рада тому, что их отец, Марк Энтони, разделяет с ней воспитание детей.

«Мы всегда остаемся чем-то важным друг для друга, тем более что в наших детях я вижу частичку и его, и себя»,

— призналась Джей Ло в интервью изданию People.

Фото из Instagram:

Mothers Day!!! 🌺🌺🌺#proud mama #grateful Happy Mother's Day to all the beautiful Mamas!!

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on

Смотрите в нашей галерее еще фото знаменитых мамочек с детьми!

Звездные мамочки

Фото: Звездные мамочки0

Еще по этой теме
Какая она - материнская любовь звезд? Смотрите фото, и все поймете!

Какая она - материнская любовь звезд? Смотрите фото, и все поймете!

Как мило! Шарлиз Терон засняли на прогулке с дочкой

Как мило! Шарлиз Терон засняли на прогулке с дочкой

Редкие кадры: Тимберлейка с сыном поймали на прогулке в Нью-Йорке

Редкие кадры: Тимберлейка с сыном поймали на прогулке в Нью-Йорке


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 290 EUR
Дом
Дом, Tīraine, 270000 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 171000 EUR

reklama.vesti.lv

Меладзе обвинил Джамалу в провале Украины на «Евровидении-2017» Showbiz

Меладзе обвинил Джамалу в провале Украины на «Евровидении-2017»

ФОТО: Неземная любовь хоккеиста Гиргенсонса и его избранницы Showbiz

ФОТО: Неземная любовь хоккеиста Гиргенсонса и его избранницы

СМИ: Китай «запускает» новую углеводородную революцию Hi-Tech

СМИ: Китай «запускает» новую углеводородную революцию

«Работники в Латвии распустились! Хотят зарплату, а не работу Новости

«Работники в Латвии распустились! Хотят зарплату, а не работу

ФОТО: Пелагея не сдерживает эмоций на матчах с участием мужа Showbiz

ФОТО: Пелагея не сдерживает эмоций на матчах с участием мужа

Я - мама!

Знаменитости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 