Просто мама! Лопес с двойняшками попали в кадр на прогулке в Нью-Йорке

Как известно, у популярной американской актрисы и певицы, а по совместительству еще и продюсера и модельера Дженнифер Лопес растут двойняшки - сын Макс (Максимиллиан Дэвид) и дочь Эмми (Эмми Мэрибел), которые родились 22 февраля 2008 года. Не трудно подсчитать, что на сегодняшний день детям знаменитости уже исполнилось 9 лет.

На днях Джей Ло с сыном и дочерью попали в объектив папарацци на улице Нью-Йорка.

Такие семейные кадры из жизни, на которых знаменитости выглядят естественно и непринужденно, всегда вызывают самые нежные чувства,

согласитесь. Вот такая просто мама! И милые детки...

Фото: Splash/Vida Press

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Звездная мама как-то призналась, что хотела бы еще парочку малышей, но пока она счастлива с Максом и Эмми, а еще рада тому, что их отец, Марк Энтони, разделяет с ней воспитание детей.

«Мы всегда остаемся чем-то важным друг для друга, тем более что в наших детях я вижу частичку и его, и себя»,

— призналась Джей Ло в интервью изданию People.

Фото из Instagram:

Mothers Day!!! 🌺🌺🌺#proud mama #grateful Happy Mother's Day to all the beautiful Mamas!! A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on May 14, 2017 at 1:36pm PDT

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