В субботу у православных - Рождественский сочельник

Рождественский сочельник православные христиане отмечают 6 января. Это заключительный день сорокадневного рождественского поста, который установлен для того, чтобы люди очистили себя покаянием, молитвой и постом и с чистым сердцем встретили праздник Рождества Христова.

В сочельник принято воздерживаться от пищи до появления первой звезды. Обычай поститься «до первой звезды» связан с преданием о появлении Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Христа. Согласно Евангелию от Матфея, звезда известила волхвов о рождении царя Иудейского. Увидев ее, восточные мудрецы пришли поклониться младенцу Христу и принесли ему богатые дары.

Название «сочельник» получил из-за традиционной сладкой каши - «сочиво», которую обязательно вкушают в канун праздника, только после богослужения.

Кашу готовят из пшеницы, ячменя или риса с добавлением меда, мака, сухофруктов и орехов. Зерно символизировало воскресшую жизнь, а мед - сладость будущей блаженной жизни.

С появлением первой звезды можно садиться за стол и желать друг другу всего светлого и доброго. Сочиво начинали кушать после исполнения рождественского песнопения «Волхвы со звездою путешествуют». Традиционно в трапезе должны принимать участие все члены семьи.

На стол ставятся постные праздничные блюда. В сочельник еще не разрешается есть мясо, молочные продукты и яйца, но блюда должны быть вкусными, питательными и разнообразными.

На рождественский сочельник, согласно правилам православия, следует сходить на богослужение в церковь, помолиться, выстоять службу.

После всенощной и окончания поста подаются и угощения из мяса.

Православные и староверы отмечают Рождество: