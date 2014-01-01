Старый Новый год: история, традиции и приметы праздника

Старый Новый год не является самостоятельным праздником. Его отмечают из-за смены календаря с юлианского на григорианский. Тем не менее дань традициям воплотилась в прекрасное торжество, которое принято отмечать в кругу семьи.

Старый Новый год будет отмечаться в ночь с 13 на 14 января. Этот праздник берет начало в 1918 году, когда указом Ленина был отменен юлианский календарь. Существует множество традиций, которые бережно передаются из поколения в поколение.

Считается, что это время нужно провести с добрыми помыслами, щедрыми угощениями и обязательно в новой одежде, чтобы жизнь была благополучной и счастливой.

Исторически сложилось, что день Старого Нового года попадал на православные праздники Обрезание Господе и день Василия Великого. Праздник отмечали во всем Советском Союзе, и сейчас эти традиции продолжают поддерживать во многих странах - в Беларуси, России, на Украине, в Армении, Грузии, Молдове, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Азербайджане.

Традиции и приметы Старого Нового года

Старый Новый год принято отмечать, не скупясь на угощения. Согласно традициям и приметам, хлебосольные хозяева, привечающие гостей, привлекут в свой дом достаток и благополучие.

По тому, с какой стороны 14 января дует ветер, можно определить летнюю погоду. Если он дует с юга, то летний период ожидается жаркий и незасушливый. Также в этот день звездное ясное небо сулит хороший урожай ягод, а иней на деревьях предвещает богатый сбор меда. Чтобы добиться обильного урожая яблок, в полночь необходимо стряхнуть с яблоневых веток снег.

Встречать Старый Новый год только в женской компании раньше запрещалось, иначе быть беде. Нельзя было также брать и давать деньги в долг, заниматься уборкой, чтобы не лишиться удачи и достатка.

В преддверии праздника запрет накладывался и на дурные слова. Если вы будете сквернословить или ввязываться в конфликты, то весь год проведете в негативе.

По традиции, во время празднования на столе обязательно должны стоять угощения, приготовленные заботливыми хозяйками. Раньше на Васильев день с утра готовили кутью или сочиво с добавлением цукатов, меда и орехов. Обязательным элементом были блюда из мяса. Причем, по поверьям,

свинина подавалась для обогащения семьи в новом году. Куриное мясо, а особенно ценился петух, давало необходимую свободу, а крольчатина сулила успех в делах и новых начинаниях.

В вечернее время можно смело погадать. Молодые девушки могут узнать время замужества. Старшее поколение занималось предсказанием будущего. В Васильев день, по приметам, можно было увидеть свою судьбу и загадать самые сокровенные желания, которые исполнятся в течение года. Несмотря на то, что Русская Православная Церковь не одобряет подобных ритуалов, многие в ночь с 13 на 14 января не упускают возможность погадать.

Старый Новый год в 2014-м проводили в ритме блюза:

Самой яркой забавой в день праздника были колядки. Люди наряжались в различные костюмы скоморохов, животных и нечисти, ходили по домам и дворам, пели песни и собирали угощения. Колядки славились по всей Руси, и в нынешние времена можно встретить веселые ряженые компании, которые распевают новогодние песни, желают всем счастья и благополучия.

Считается, что угостить таких ряженых сладостями — к достатку и процветанию. Те же, кто пожадничает, весь год будут испытывать трудности.

Старый Новый год можно считать второй попыткой начать год с чистого листа. Ошибки, которые вы могли допустить с 1 января, можно исправить, наметить себе новые цели и приступить к выполнению поставленных перед собой задач.

Отметить праздник нужно так, чтобы хозяйка года, Желтая Земляная Собака, не осталась к вам равнодушной. Задобрите нового покровителя, чтобы удача вошла в вашу жизнь. Для этого необходимо подготовиться к торжеству:

- приготовьте праздничное угощение;

- подумайте над тем, какие презенты вы можете вручить близким людям;

- приобретите новый наряд;

- зарядитесь позитивом;

- украсьте дом и елку несколькими новыми игрушками;

- наведите порядок, чтобы достойно встретить гостей.

Каким бы ни был ваш праздник, проведите его в хорошем настроении и компании близких людей. Можете заранее договориться с друзьями и нарядиться для колядок, а можете устроить домашние посиделки.